Vegard Moberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegard Moberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vegard Moberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vegard Moberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vegard Moberg 23 Ocak 1991 tarihinde Osøyro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vegard Leikvoll Moberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vegard Moberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Vegard Moberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vegard Moberg'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vegard Moberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vegard Moberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vegard Moberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vegard Moberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2011 yılında Asane Fotball

22 Temmuz 2016 yılında Sogndal IL

22 Mart 2017 yılında Bodø/Glimt

10 Ocak 2020 yılında Silkeborg IF

5 Ekim 2020 yılında Bodø/Glimt

24 Ocak 2022 yılında Brann

26 Ocak 2023 yılında Kongsvinger

Vegard Moberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vegard Moberg şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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