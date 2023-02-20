Vegard Moberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegard Moberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vegard Moberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vegard Moberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vegard Moberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegard Moberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vegard Moberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegard Moberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vegard Moberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vegard Moberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vegard Moberg 23 Ocak 1991 tarihinde Osøyro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vegard Leikvoll Moberg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vegard Moberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Vegard Moberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vegard Moberg'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vegard Moberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vegard Moberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vegard Moberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vegard Moberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2011 yılında Asane Fotball

22 Temmuz 2016 yılında Sogndal IL

22 Mart 2017 yılında Bodø/Glimt

10 Ocak 2020 yılında Silkeborg IF

5 Ekim 2020 yılında Bodø/Glimt

24 Ocak 2022 yılında Brann

26 Ocak 2023 yılında Kongsvinger

Vegard Moberg kimdir

Vegard Moberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vegard Moberg şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Os

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vegard Moberg nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Filip Brattbakk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Brattbakk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Brattbakk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Brattbakk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calvin Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calvin Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Havar Befring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havar Befring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Havar Befring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havar Befring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Deprem sonrası 71 ilde ders zili çaldı!
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!