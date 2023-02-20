Martin Hellan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hellan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hellan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hellan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hellan 17 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hellan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Hellan'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Hellan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hellan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Hellan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hellan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Stabaek IF II

13 Ocak 2023 yılında Kongsvinger

Martin Hellan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hellan şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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