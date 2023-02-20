Mathias Gjerstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Gjerstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Gjerstrom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Gjerstrom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Gjerstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Gjerstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Gjerstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Gjerstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Gjerstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Gjerstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Gjerstrom 30 Haziran 1997 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Berg Gjerstrøm şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Gjerstrom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Mathias Gjerstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 5 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Mathias Gjerstrom'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Gjerstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Gjerstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Gjerstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Gjerstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2013 yılında Strømsgodset

31 Mart 2016 yılında Kongsvinger

31 Temmuz 2016 yılında Strømsgodset

15 Ağustos 2018 yılında Notodden

31 Aralık 2018 yılında Strømsgodset

20 Mart 2019 yılında Kongsvinger

31 Aralık 2019 yılında Strømsgodset

5 Mart 2020 yılında Kongsvinger

Mathias Gjerstrom kimdir

Mathias Gjerstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Gjerstrom şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Mathias Gjerstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Mathias Gjerstrom nereli

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