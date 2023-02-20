Andreas Smedplass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Smedplass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Smedplass kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Smedplass ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas Smedplass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Smedplass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Smedplass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Smedplass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Smedplass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Smedplass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Smedplass 4 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Smedplass Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 10 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Andreas Smedplass'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Smedplass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Smedplass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas Smedplass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Smedplass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2018 yılında Kongsvinger II

10 Mayıs 2019 yılında Kongsvinger

16 Ağustos 2021 yılında Notodden

31 Aralık 2021 yılında Kongsvinger

27 Mayıs 2022 yılında Vard

31 Aralık 2022 yılında Kongsvinger

Andreas Smedplass kimdir

Andreas Smedplass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Smedplass şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Andreas Smedplass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andreas Smedplass nereli

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