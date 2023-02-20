Harald Holter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harald Holter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harald Holter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harald Holter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harald Holter 21 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harald Holter Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Harald Holter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 7 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Harald Holter'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Harald Holter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harald Holter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harald Holter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harald Holter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında Kongsvinger

Harald Holter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harald Holter şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Harald Holter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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