Oscar Solnordal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Solnordal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Solnordal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Solnordal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Solnordal 23 Ekim 2002 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Solnørdal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Solnordal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Oscar Solnordal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Solnordal'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Solnordal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Solnordal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Solnordal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Solnordal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2017 yılında SK Herd

19 Temmuz 2018 yılında Rosenborg II

3 Mart 2021 yılında Aalesund

Oscar Solnordal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Solnordal şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aalesunds FK (-2017), SK Herd (2017-2018), Rosenborg BK (2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.