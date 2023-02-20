Alexander Juel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Juel Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Juel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Juel Andersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Juel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Juel Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Juel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Juel Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Juel Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Juel Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Juel Andersen 29 Ocak 1991 tarihinde Viborg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Juel Andersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Alexander Juel Andersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Juel Andersen'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Juel Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Juel Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Juel Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Juel Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK Viborg U19

1 Ağustos 2008 yılında Viborg FF

1 Ocak 2011 yılında Randers

30 Haziran 2011 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2011 yılında AC Horsens

11 Temmuz 2013 yılında Aarhus GF

1 Temmuz 2018 yılında Vendsyssel FF

2 Eylül 2019 yılında Odense BK

31 Aralık 2019 yılında Vendsyssel FF

8 Ocak 2020 yılında Odense BK

31 Mart 2022 yılında Aalesund

31 Temmuz 2022 yılında Odense BK

1 Ağustos 2022 yılında Aalesund

Alexander Juel Andersen kimdir

Alexander Juel Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Juel Andersen şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruunshåb-Tapdrup, Viborg FF

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Alexander Juel Andersen nereli

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