Kristoffer Barmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Barmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Barmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Barmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Barmen 19 Ağustos 1993 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Ramos Barmen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Barmen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Kristoffer Barmen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Barmen'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Barmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Barmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Barmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Barmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Brann

20 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2021 yılında Aalesund

Kristoffer Barmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Barmen şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristoffer Barmen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Brann Bergen (-12/2010)

Norveç U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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