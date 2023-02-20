Stian Aarones Holte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Aarones Holte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stian Aarones Holte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stian Aarones Holte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stian Aarones Holte 15 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Stian Aarønes Holte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stian Aarones Holte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stian Aarones Holte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 3 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Stian Aarones Holte'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Stian Aarones Holte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stian Aarones Holte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stian Aarones Holte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stian Aarones Holte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2021 yılında Aalesund

29 Temmuz 2022 yılında Brattvag IL

31 Ekim 2022 yılında Aalesund

Stian Aarones Holte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stian Aarones Holte şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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