Kristoffer Strand Odven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Strand Odven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Strand Odven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Strand Odven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Strand Odven 10 Şubat 2002 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Strand Ødven şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Strand Odven Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristoffer Strand Odven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Strand Odven'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Strand Odven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Strand Odven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Strand Odven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Strand Odven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2021 yılında Aalesund

4 Mart 2022 yılında IL Hødd

31 Aralık 2022 yılında Aalesund

Kristoffer Strand Odven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Strand Odven şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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