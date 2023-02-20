Ole Martin Kolskogen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Martin Kolskogen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ole Martin Kolskogen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ole Martin Kolskogen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ole Martin Kolskogen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Martin Kolskogen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ole Martin Kolskogen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Martin Kolskogen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Martin Kolskogen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Martin Kolskogen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Martin Kolskogen 20 Ocak 2001 tarihinde Osøyro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ole Martin Lekven Kolskogen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Martin Kolskogen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ole Martin Kolskogen'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ole Martin Kolskogen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Martin Kolskogen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ole Martin Kolskogen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Martin Kolskogen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Asane Fotball

9 Ocak 2020 yılında Brann

31 Mart 2022 yılında FK Jerv

31 Aralık 2022 yılında Brann

12 Şubat 2023 yılında Aalesund

Ole Martin Kolskogen kimdir

Ole Martin Kolskogen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Martin Kolskogen şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ole Martin Kolskogen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Ole Martin Kolskogen nereli

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