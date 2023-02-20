Christian Mork Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mork Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Mork Breivik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Mork Breivik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Mork Breivik 31 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Mork Breivik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Mork Breivik'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Mork Breivik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Mork Breivik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Mork Breivik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Mork Breivik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2022 yılında Aalesund

Christian Mork Breivik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Mork Breivik şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Christian Mork Breivik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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