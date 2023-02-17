Alexander Munksgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Munksgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Munksgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Munksgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Munksgaard 13 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Munksgaard Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Munksgaard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Munksgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alexander Munksgaard'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Munksgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Munksgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Munksgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Munksgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2016 yılında Midtjylland

31 Ağu 2016 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2017 yılında Midtjylland

4 Ocak 2019 yılında Aarhus GF

Alexander Munksgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Munksgaard şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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