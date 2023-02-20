Erlend Segberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlend Segberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlend Segberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlend Segberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlend Segberg 12 Nisan 1997 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlend Segberg Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Erlend Segberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Erlend Segberg'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erlend Segberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erlend Segberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erlend Segberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlend Segberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2012 yılında FK Vigør

14 Ekim 2013 yılında Aalborg BK Altya

14 Şubat 2014 yılında FK Vigør

13 Mart 2015 yılında IK Start

16 Şubat 2021 yılında Aalesund

Erlend Segberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlend Segberg şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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