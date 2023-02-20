John Kitolano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kitolano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Kitolano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Kitolano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Kitolano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kitolano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Kitolano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kitolano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Kitolano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Kitolano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Kitolano 18 Ekim 1999 tarihinde Uvira şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da John Shuguto Kitolano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Kitolano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. John Kitolano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. John Kitolano'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

John Kitolano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Kitolano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

John Kitolano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Kitolano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Şubat 2016 yılında Odds BK

9 Ağustos 2018 yılında Wolves U21

20 Ocak 2020 yılında Molde

4 Ekim 2020 yılında Wolves U21

5 Ekim 2020 yılında Odds BK

31 Aralık 2020 yılında Wolves U21

21 Ocak 2021 yılında Odds BK

2 Ağustos 2022 yılında Aalesund

John Kitolano kimdir

John Kitolano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Kitolano şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gulset IF, Odds BK

John Kitolano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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John Kitolano nereli

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