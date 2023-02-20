Moses Ebiye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Ebiye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Ebiye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Ebiye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Ebiye 28 Nisan 1997 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Ebiye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Moses Ebiye, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Moses Ebiye'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Moses Ebiye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Ebiye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moses Ebiye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Ebiye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2017 yılında Lillestrøm

9 Ağustos 2018 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2018 yılında Lillestrøm

23 Eylül 2020 yılında HamKam

2 Mart 2021 yılında Tromsø IL

19 Ağustos 2022 yılında Aalesund

Moses Ebiye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Ebiye şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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