Kristoffer Odemarksbakken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Odemarksbakken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Odemarksbakken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Odemarksbakken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Odemarksbakken 5 Aralık 1995 tarihinde Maura şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Ødemarksbakken şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Odemarksbakken Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Kristoffer Odemarksbakken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Odemarksbakken'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Odemarksbakken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Odemarksbakken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Odemarksbakken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Odemarksbakken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ullensaker/Kisa

12 Ocak 2018 yılında Lillestrøm

8 Eylül 2020 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2020 yılında Lillestrøm

28 Ocak 2021 yılında Aalesund

Kristoffer Odemarksbakken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Odemarksbakken şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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