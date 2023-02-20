Markus Karlsbakk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Karlsbakk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Karlsbakk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Karlsbakk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Karlsbakk 7 Mayıs 2000 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Markus Seehusen Karlsbakk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Karlsbakk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Markus Karlsbakk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 23 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Markus Karlsbakk'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Karlsbakk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Karlsbakk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Karlsbakk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Karlsbakk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Aalesunds FK II

23 Kasım 2018 yılında Aalesund

5 Şubat 2020 yılında IL Hødd

10 Haziran 2020 yılında Aalesund

17 Nisan 2021 yılında Raufoss

31 Aralık 2021 yılında Aalesund

10 Mart 2022 yılında Raufoss

31 Aralık 2022 yılında Aalesund

Markus Karlsbakk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Karlsbakk şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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