Bjorn Martin Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Martin Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Martin Kristensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn Martin Kristensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn Martin Kristensen 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Bjørn Martin Kristiansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn Martin Kristensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MaratOn Sports yapmaktadır. Bjorn Martin Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bjorn Martin Kristensen'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bjorn Martin Kristensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn Martin Kristensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjorn Martin Kristensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn Martin Kristensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Grorud IL II

26 Mart 2021 yılında Grorud IL

23 Ağustos 2022 yılında Aalesund

Bjorn Martin Kristensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn Martin Kristensen şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bjorn Martin Kristensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hauketo (-2016), Nordstrand (2017-2020)

Norveç U20 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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