Sten Grytebust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Grytebust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sten Grytebust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sten Grytebust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sten Grytebust 25 Ekim 1989 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sten Michael Grytebust şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sten Grytebust Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Sten Grytebust, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sten Grytebust'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sten Grytebust Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stenmichael/

Sten Grytebust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sten Grytebust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sten Grytebust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sten Grytebust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Aalesund

17 Şubat 2016 yılında Odense BK

1 Temmuz 2019 yılında FC Kopenhag

31 Ağustos 2021 yılında Vejle BK

31 Aralık 2021 yılında FC Kopenhag

15 Şubat 2022 yılında Aalesund

Sten Grytebust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sten Grytebust şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sten Grytebust Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ellingsøy IL, Aalesunds FK (bis 12/2008)

Norveç takımında 13 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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