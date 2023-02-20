Michael Lansing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lansing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Lansing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Lansing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Lansing 13 Haziran 1994 tarihinde Randolph, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Ryan Lansing şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Lansing Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Michael Lansing, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Lansing'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Lansing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Lansing isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Lansing Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Lansing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Bucknell Bison

1 Mayıs 2014 yılında NYRB U-23

15 Ağustos 2014 yılında Bucknell Bison

23 Temmuz 2016 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2019 yılında AC Horsens

15 Ocak 2021 yılında Aalesund

Michael Lansing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Lansing şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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