Tor Erik Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tor Erik Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tor Erik Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tor Erik Larsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tor Erik Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tor Erik Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tor Erik Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tor Erik Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tor Erik Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tor Erik Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tor Erik Larsen 28 Eylül 1998 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Tor Erik Valderhaug Larsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tor Erik Larsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tor Erik Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Tor Erik Larsen'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tor Erik Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tor Erik Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tor Erik Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tor Erik Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Haziran 2015 yılında Aalesunds FK II

3 Ağustos 2016 yılında Spjelkavik IL

1 Ocak 2019 yılında SIUE Cougars

1 Mayıs 2019 yılında Reading United

1 Ağustos 2019 yılında SIUE Cougars

3 Mart 2022 yılında Aalesund

31 Ağustos 2022 yılında Stjördals B.

31 Aralık 2022 yılında Aalesund

Tor Erik Larsen kimdir

Tor Erik Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tor Erik Larsen şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tor Erik Larsen nereli

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