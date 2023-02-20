Kasper Lunding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Lunding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Lunding adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Lunding Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Lunding 17 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Lunding Jakobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Lunding Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Kasper Lunding, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kasper Lunding'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Kasper Lunding Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Lunding isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Lunding Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Lunding futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aarhus GF U19

1 Temmuz 2018 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2020 yılında Odds BK

4 Ekim 2020 yılında Aarhus GF

5 Ekim 2020 yılında Heracles Almelo

8 Ocak 2023 yılında Aalesund

Kasper Lunding Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Lunding şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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