Simen Vatne Haram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Vatne Haram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simen Vatne Haram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simen Vatne Haram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simen Vatne Haram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Vatne Haram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simen Vatne Haram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Vatne Haram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Vatne Haram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Vatne Haram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Vatne Haram 26 Ocak 2005 tarihinde Ørsta şehrinde doğmuştur.  Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Vatne Haram Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simen Vatne Haram'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Simen Vatne Haram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Vatne Haram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Simen Vatne Haram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Vatne Haram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2022 yılında Volda TI

13 Eylül 2022 yılında Aalesunds FK II

10 Ocak 2023 yılında Aalesund

Simen Vatne Haram kimdir

Simen Vatne Haram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Vatne Haram şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ørsta IL/Hovdebygda IL (-2022)

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Simen Vatne Haram nereli

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