Henrik Melland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Melland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Melland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Melland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Melland 29 Mart 2005 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Henrik Molvær Melland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Melland Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Henrik Melland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 11 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Henrik Melland'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrik Melland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Melland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Melland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Melland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Kasım 2020 yılında Aalesund

Henrik Melland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Melland şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrik Melland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SIF/Hessa IL (-2019), Aalesunds FK (2019-2020)

Norveç U17 takımında 21 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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