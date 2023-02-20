Alexander Ammitzboll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ammitzboll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Ammitzboll kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Ammitzboll ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Ammitzboll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ammitzboll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Ammitzboll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ammitzboll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ammitzboll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ammitzboll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ammitzboll 17 Şubat 1999 tarihinde Skanderborg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Ballegaard Ammitzbøll şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ammitzboll Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Alexander Ammitzboll, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Ammitzboll'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Ammitzboll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Ammitzboll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Ammitzboll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ammitzboll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aarhus GF U19

1 Temmuz 2019 yılında Aarhus GF

7 Mart 2020 yılında Haugesund

31 Aralık 2020 yılında Aarhus GF

31 Mart 2022 yılında Aalesund

Alexander Ammitzboll kimdir

Alexander Ammitzboll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ammitzboll şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Alexander Ammitzboll nereli

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