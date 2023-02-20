Nikolai Hopland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Hopland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Hopland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolai Hopland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolai Hopland 24 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Nikolai Søyset Hopland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolai Hopland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Nikolai Hopland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 3 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolai Hopland'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolai Hopland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolai Hopland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolai Hopland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolai Hopland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2021 yılında Aalesund

10 Mayıs 2022 yılında Kristiansund

31 Mayıs 2022 yılında Aalesund

Nikolai Hopland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolai Hopland şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolai Hopland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aalesunds FK (-2016, 2019-2021), SK Rollon (2016-2018)

Norveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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