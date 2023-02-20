Nikolai Hopland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Hopland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolai Hopland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolai Hopland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikolai Hopland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Hopland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolai Hopland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Hopland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Hopland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolai Hopland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolai Hopland 24 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Nikolai Søyset Hopland şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolai Hopland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Nikolai Hopland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 3 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolai Hopland'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolai Hopland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolai Hopland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolai Hopland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolai Hopland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2021 yılında Aalesund

10 Mayıs 2022 yılında Kristiansund

31 Mayıs 2022 yılında Aalesund

Nikolai Hopland kimdir

Nikolai Hopland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolai Hopland şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aalesunds FK (-2016, 2019-2021), SK Rollon (2016-2018)

Nikolai Hopland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolai Hopland nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Christoffer Aasbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Aasbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christoffer Aasbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Aasbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Hagen Aalberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hagen Aalberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Hagen Aalberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hagen Aalberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!