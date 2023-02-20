Amidou Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amidou Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amidou Diop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amidou Diop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amidou Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amidou Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amidou Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amidou Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amidou Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amidou Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amidou Diop 25 Şubat 1992 tarihinde Missirah şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amidou Diop Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amidou Diop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amidou Diop'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Amidou Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amidou Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Amidou Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amidou Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2014 yılında Molde

31 Mart 2015 yılında Mjøndalen

31 Temmuz 2015 yılında Molde

18 Mart 2016 yılında Kristiansund

21 Temmuz 2016 yılında Molde

1 Ağustos 2017 yılında Kristiansund

15 Ocak 2020 yılında Adanaspor

30 Haziran 2020 yılında Kristiansund

3 Şubat 2023 yılında Aalesund

Amidou Diop kimdir

Amidou Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amidou Diop şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Amidou Diop nereli

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