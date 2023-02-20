David Fallman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Fallman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Fallman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Fallman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Fallman 4 Şubat 1990 tarihinde Västerled şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da David Thomas Fällman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Fallman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. David Fallman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. David Fallman'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Fallman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Fallman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Fallman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Fallman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Eskilstuna City

1 Ocak 2009 yılında AFC Eskilstuna

21 Mart 2012 yılında Gefle

19 Ocak 2016 yılında DL Transcen.

16 Şubat 2018 yılında Hammarby

12 Mart 2021 yılında Aalesund

David Fallman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Fallman şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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