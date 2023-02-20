Kristian Jahr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Jahr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Jahr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Jahr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Jahr 15 Mayıs 1989 tarihinde Valdres şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Jahr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Jahr, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Jahr'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Jahr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Jahr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Jahr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Jahr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Kongsvinger

1 Mart 2010 yılında Notodden

31 Ocak 2014 yılında Strømmen IF

19 Şubat 2022 yılında Kongsvinger

Kristian Jahr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Jahr şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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