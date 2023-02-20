August Stromberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Stromberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

August Stromberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? August Stromberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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August Stromberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Stromberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

August Stromberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Stromberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak August Stromberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

August Stromberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

August Stromberg 28 Şubat 1992 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

August Stromberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. August Stromberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. August Stromberg'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

August Stromberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

August Stromberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

August Stromberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

August Stromberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında IFK U19

1 Temmuz 2010 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2013 yılında Degerfors

1 Ocak 2016 yılında Ljungskile

30 Ocak 2017 yılında Gefle

12 Şubat 2019 yılında Varbergs BoIS

3 Ağustos 2021 yılında Kongsvinger

August Stromberg kimdir

August Stromberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

August Stromberg şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Qviding FIF

August Stromberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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August Stromberg nereli

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