Adem Guven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Guven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Guven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Guven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Guven 11 Ekim 1985 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Guven Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Adem Guven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kongsvinger IL futbol takımında oynamaktadır. Kongsvinger IL takımına 11 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Adem Guven'nin Kongsvinger IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adem Guven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Guven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adem Guven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Guven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Raufoss

1 Ocak 2008 yılında HamKam

1 Ocak 2010 yılında Kongsvinger

1 Ocak 2012 yılında Odd Grenland

26 Ağustos 2013 yılında Mersin İY

11 Eylül 2015 yılında Kongsvinger

Adem Guven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Guven şuan Kongsvinger IL takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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