Jesper Ceesay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Ceesay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Ceesay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Ceesay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Ceesay 20 Ekim 2001 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Gambiya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesper Ismaila Ceesay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Ceesay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Jesper Ceesay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Ceesay'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesper Ceesay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Ceesay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Ceesay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Ceesay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bromma Jgd.

1 Ocak 2017 yılında IF Bromma U17

1 Ocak 2018 yılında IF Bromma U19

4 Mart 2020 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2022 yılında AIK

Jesper Ceesay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Ceesay şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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