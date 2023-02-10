Juan Andrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Andrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Andrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Andrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Andrada 4 Ocak 1995 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Andrada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Andrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Juan Andrada'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Andrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Andrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Andrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Andrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

15 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında Godoy Cruz

10 Şubat 2022 yılında Banfield

3 Haziran 2022 yılında Godoy Cruz

Juan Andrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Andrada şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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