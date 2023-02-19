Juan Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Angulo 20 Ocak 2002 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Angulo Navarrete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Angulo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Angulo'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Orsomarso SC

Juan Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Angulo şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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