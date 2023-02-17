Julian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Fernandez 30 Ocak 2004 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Fernandez'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Julian Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Julian Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Vélez Sarsfield

Julian Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Fernandez şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Julian Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.