Kasper Waarts Hogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Waarts Hogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Waarts Hogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Waarts Hogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Waarts Hogh 6 Aralık 2000 tarihinde Randers şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Waarts Thenza Høgh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Waarts Hogh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Kasper Waarts Hogh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kasper Waarts Hogh'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasper Waarts Hogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Waarts Hogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Waarts Hogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Waarts Hogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Randers FC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Randers U19

1 Temmuz 2019 yılında Randers

5 Ağustos 2020 yılında Valur

31 Aralık 2020 yılında Randers

1 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

21 Ocak 2022 yılında Aalborg BK

18 Ocak 2023 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2023 yılında Aalborg BK

Kasper Waarts Hogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Waarts Hogh şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Kasper Waarts Hogh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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