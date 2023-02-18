Lazar İvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar İvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar İvic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar İvic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar İvic 24 Ekim 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Ивић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar İvic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBSA yapmaktadır. Lazar İvic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar İvic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar İvic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar İvic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar İvic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar İvic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Stara Pazova

1 Ocak 2015 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2015 yılında Sloga 33

1 Temmuz 2016 yılında Macva

10 Şubat 2017 yılında Radnik

1 Temmuz 2017 yılında Macva

5 Şubat 2021 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Lazar İvic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar İvic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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