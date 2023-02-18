Vladimir İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir İlic 24 Şubat 1999 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir İlic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladimir İlic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Dinamo Vranje

30 Temmuz 2019 yılında Sindjelic Bg

14 Temmuz 2020 yılında Radnicki Srem

Vladimir İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir İlic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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