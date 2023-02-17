Leon Grube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Grube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Grube adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Grube Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Grube 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Grube Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Leon Grube, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leon Grube'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leon Grube Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Grube isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Grube Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Grube futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz II

Leon Grube Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Grube şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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