Samuel Stuckler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stuckler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Stuckler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Stuckler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Stuckler 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Stuckler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Samuel Stuckler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Stuckler'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Stuckler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Stuckler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Stuckler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Stuckler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2011 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Ocak 2019 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2021 yılında Sturm Graz

Samuel Stuckler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Stuckler şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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