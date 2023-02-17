İvan Ljubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ljubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Ljubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Ljubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Ljubic 7 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Ljubic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. İvan Ljubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İvan Ljubic'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Ljubic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanljubic/

İvan Ljubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Ljubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Ljubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Ljubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2010 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2014 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2015 yılında SV Horn

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

2 Temmuz 2017 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2018 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

7 Ocak 2019 yılında Sturm Graz

İvan Ljubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Ljubic şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Ljubic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

First Vienna FC

Avusturya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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