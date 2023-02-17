Bryan Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Teixeira 1 Eylül 2000 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Silva Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Teixeira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Bryan Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Teixeira'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bryan Teixeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryansilvajr/

Bryan Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Clermont B

1 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

1 Şubat 2020 yılında Concarneau

30 Haziran 2020 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2020 yılında US Orléans

30 Haziran 2021 yılında Clermont Foot

31 Ağu 2021 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2022 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

7 Ocak 2023 yılında Sturm Graz

Bryan Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Teixeira şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Teixeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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