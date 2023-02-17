Bryan Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Teixeira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bryan Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Teixeira 1 Eylül 2000 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Silva Teixeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Teixeira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Bryan Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Teixeira'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bryan Teixeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryansilvajr/

Bryan Teixeiraboyu ve yaşı kaç

Bryan Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bryan Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Clermont B

1 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

1 Şubat 2020 yılında Concarneau

30 Haziran 2020 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2020 yılında US Orléans

30 Haziran 2021 yılında Clermont Foot

31 Ağu 2021 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2022 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

7 Ocak 2023 yılında Sturm Graz

Bryan Teixeira kimdir

Bryan Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Teixeira şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Teixeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryan Teixeira nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Sascha Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sascha Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sascha Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sascha Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Britschgi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Britschgi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Britschgi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Britschgi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Zulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Zulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Hermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Hermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Hermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Hermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları