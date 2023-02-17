Niklas Geyrhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Geyrhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Geyrhofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Geyrhofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Geyrhofer 11 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Geyrhofer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Niklas Geyrhofer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Niklas Geyrhofer'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Geyrhofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Geyrhofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Geyrhofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Geyrhofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2009 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2020 yılında Sturm Graz

Niklas Geyrhofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Geyrhofer şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niklas Geyrhofer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grazer AK (2006-)

Avusturya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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