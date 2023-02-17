Sandro İngolitsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro İngolitsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandro İngolitsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandro İngolitsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandro İngolitsch 18 Nisan 1997 tarihinde Schwarzach im Pongau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandro İngolitsch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Sandro İngolitsch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sandro İngolitsch'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sandro İngolitsch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sandroingolitsch/

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Sandro İngolitsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandro İngolitsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sandro İngolitsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandro İngolitsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2010 yılında Anif Jugend

31 Ocak 2011 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Salzb. U18

7 Ocak 2015 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2017 yılında SKN St. Pölten

5 Ağu 2020 yılında Sturm Graz

Sandro İngolitsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandro İngolitsch şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sandro İngolitsch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Bischofshofen (01/2005-), USK Anif

Avusturya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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