Alexander Prass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Prass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Prass kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Prass ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Prass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Prass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Prass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Prass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Prass 26 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Prass Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Alexander Prass, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Prass'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Prassboyu ve yaşı kaç

Alexander Prass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Prass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Prass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Prass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2009 yılında Pasching Alt.

1 Temmuz 2010 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz

Alexander Prass kimdir

Alexander Prass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Prass şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LASK Linz (12/2008-), FC Pasching, Red Bull Salzburg

Alexander Prass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 24 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Alexander Prass nereli

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