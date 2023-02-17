Stefan Hierlander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Hierlander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Hierlander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Hierlander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Hierlander 3 Şubat 1991 tarihinde Villach şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Hierlander Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Stefan Hierlander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 7 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Stefan Hierlander'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Hierlander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Hierlander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Hierlander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Hierlander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2002 yılında Spittal Altyapı

10 Ağu 2005 yılında AKA Kärnten U15

1 Ocak 2006 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2008 yılında Sampdoria U19

1 Ağu 2008 yılında AKA Kärnten U17

1 Eylül 2008 yılında Austria Kärnten

7 Temmuz 2010 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig

7 Temmuz 2016 yılında Sturm Graz

Stefan Hierlander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Hierlander şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Hierlander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Greifenburg (03/1997-), SV Spittal, FC Kärnten, SK Austria Kärnten

Avusturya takımında 14 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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