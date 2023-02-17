Amadou Dante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Dante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Dante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadou Dante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadou Dante 7 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadou Dante Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Amadou Dante, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Amadou Dante'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Amadou Dante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadou Dante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amadou Dante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadou Dante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Sturm Graz

2 Eylül 2019 yılında TSV Hartberg

26 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz

Amadou Dante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadou Dante şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Amadou Dante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U20 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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