Albian Ajeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albian Ajeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albian Ajeti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albian Ajeti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Albian Ajeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albian Ajeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albian Ajeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albian Ajeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albian Ajeti 26 Şubat 1997 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albian Ajeti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Albian Ajeti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Albian Ajeti'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albian Ajeti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/albianajeti/

http://www.facebook.com/AlbianAjeti.Official/

Albian Ajetiboyu ve yaşı kaç

Albian Ajeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albian Ajeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Albian Ajeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albian Ajeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2015 yılında FC Basel

8 Ocak 2016 yılında Augsburg

31 Ağu 2016 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2017 yılında Augsburg

1 Temmuz 2017 yılında FC St. Gallen

2 Ekim 2017 yılında FC Basel

8 Ağu 2019 yılında West Ham

13 Ağu 2020 yılında Celtic

31 Ağu 2022 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2023 yılında Celtic

Albian Ajeti kimdir

Albian Ajeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albian Ajeti şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Basel 1893 (2005-2014)

Albian Ajeti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Albian Ajeti nereli

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