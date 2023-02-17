Jorg Siebenhandl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorg Siebenhandl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorg Siebenhandl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorg Siebenhandl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorg Siebenhandl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorg Siebenhandl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorg Siebenhandl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorg Siebenhandl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorg Siebenhandl 18 Ocak 1990 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorg Siebenhandl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B O K S yapmaktadır. Jorg Siebenhandl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jorg Siebenhandl'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorg Siebenhandlboyu ve yaşı kaç

Jorg Siebenhandl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorg Siebenhandl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorg Siebenhandl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorg Siebenhandl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2004 yılında Austria U15

1 Temmuz 2005 yılında Austria U17

1 Temmuz 2007 yılında Austria U19

2 Temmuz 2007 yılında Absdorf

30 Haziran 2008 yılında Austria U19

1 Temmuz 2008 yılında Wienerberg

1 Aralık 2008 yılında Austria U19

1 Ocak 2009 yılında Wr. Neustadt

1 Temmuz 2009 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2010 yılında Columbia

30 Haziran 2011 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2014 yılında Admira Wacker

26 Temmuz 2016 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Jorg Siebenhandl kimdir

Jorg Siebenhandl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorg Siebenhandl şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Admira Wacker Mödling (09/1996-), FK Austria Wien

Jorg Siebenhandl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jorg Siebenhandl nereli

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